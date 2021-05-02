Власти Ямальского района помогут коренному населению найти домашних оленей, которые могли уйти за дикими "коллегами"

Власти помогут тундровикам найти ушедших "в эмиграцию" оленей. Животные могли уйти в другие места в поисках пищи, сообщили Накануне.RU в администрации Ямальского района.

Жители тундры рассказывают, что оленеводам, которые находились в районе Матюй-Яха, в сильнейшие морозы удавалось подкармливать животных завезенным кормом. Те, что пасли животных в районе Яхады-Яха, то есть севернее, столкнулись с более толстой коркой льда. Там животные вовсе не смогли добывать себе пищу и разбрелись на её поиски по тундре.

Оленеводы высказывают предположение, что из-за бескормицы дикие олени могли увести за собой "домашних". Животные, чувствуя силу дикаря, следуют за ним, как за вожаком. В таком случае олени могли уйти к соседям, в сторону Гыданского полуострова. Со слов оленеводов, все они надеются найти своё поголовье, главное сейчас сосредоточится на работе и не терять время.

"Мы уже формируем рабочую группу, в её состав включим оленеводов и представителей администраций села и района. 3 мая они отправятся на Гыдан, чтобы проследить за животными. Оленей с Ямальского полуострова будет характеризовать нетипичное хаотичное перемещение", - сказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Общение жителей тундры и главы района проходило на фактории Яхады-Яха и в стойбищах оленеводов. Самая северная точка остановки находилась всего в 20 км от берега пролива Малыгина. Глава района заверил тундровиков, что помощь жителям будут оказывать до тех пор, пока оленеводы не соберут оленей. В мае при поддержке компании "НОВАТЭК" в сеяхинскую тундру планируется доставить очередную партию топлива.