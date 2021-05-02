02 Мая 2021
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Общество Кировская область
площадь имени Ленина, Курган (2020) | Фото: Накануне.RU

Совершён первый субсидируемый рейс Курган – Сочи

Из аэропорта Кургана в Сочи 1 мая вылетел первый в этом году авиарейс. Его особенность – в том, что курганцы, которые отправились на юг, существенно сэкономили на билетах – рейс был субсидированным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Субсидируемые авиарейсы запущены не только в Сочи, но и в Симферополь. (28 апреля в Симферополь выполнен первый коммерческий рейс). Такие полёты в Крым будут осуществляться со 2 мая по 29 сентября, в Сочи - с 1 мая по 28 сентября. Авиаперевозки осуществляет авиакомпания "S7" на воздушных судах "Аэробус А319".

"Из 144 билетов на первый рейс в Сочи продано 112. Для начала мая это хороший показатель. Уверен, что в летний сезон свободных мест не будет, и субсидированные перевозки с доступными ценами позволят большему количеству земляков отдохнуть на юге. Тем более, что президент России продлил действие программы туристического кэшбека, которая позволяет получить компенсацию 20% стоимости путевки", - сказал глава департамента экономического развития Зауралья Владимир Ковалёв.

Рейсы в южном направлении осуществляются два раза в неделю. В Сочи можно улететь по вторникам и субботам в 18.00. Вернуться - в те же дни с приземлением в курганском аэропорту в 17:10. Вылеты из Кургана в Симферополь осуществляются по средам и воскресеньям в 18.10. Рейсы из Симферополя приземляются в Кургане в эти же дни в 17.20.

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Совершён первый субсидируемый рейс Курган – Сочи

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Теги: субсидируемые перевозки, Курган - Сочи



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