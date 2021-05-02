02 Мая 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
губернатор ХМАО (2018) | Фото: Накануне.RU

В Югре на базе завода МДФ появится индустриальный парк "Кондинский"

В посёлке Мортка появится индустриальный парк "Кондинский". Он займётся лесопереработкой и будет выпускать плиту объёмом до 4 тыс. "кубов" в месяц. Об этом стало известно во время прямого эфира губернатора Натальи Комаровой, посвящённого труду и занятости, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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Численность безработных и напряжённость на рынке труда с начала года снизились вдвое (сегодня численность незанятых граждан в расчёте на 1 вакансию – 1,1 против 2,01 на начало года), на 2,6 тыс. единиц увеличилось количество вакансий. Уровень безработицы в марте 2021 г. оценивался в Югре в 3,1% от численности рабочей силы автономного округа, что в 1,8 раза ниже среднероссийского значения показателя.

"Еще одна важная тема – обучение и трудоустройство будущих выпускников. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подвёл итоги конкурса по распределению бюджетных мест в российских вузах. Количество таких мест в работающих в Югре федеральных вузах вырастет на 9%. Увеличится и количество бюджетных мест в региональных вузах", - сказала Комарова.

В социальных сетях югорчане оставляли свои вопросы, предложения для эфира. Многие из них были посвящены работе в "майские" праздники, учёбе для школьников и студентов, деятельности детских садов. В колледжах и вузах автономного округа 3 и 8 мая образовательный процесс будет реализован с применением дистанционных технологий и электронного обучения. Нерабочие дни с 4 по 7 мая студентами будут использованы для самостоятельной подготовки с применением электронного обучения и информационных систем. Для школьников с 1 по 10 мая также объявлены выходные дни. В тоже время для успешной сдачи выпускных экзаменов в эти дни будут организованы дополнительные занятия и консультации для учеников 9 и 11 классов.

"Учитывая запрос родителей и результаты тестовых испытаний, каждому ребёнку необходимо дать возможность посещать дополнительные занятия по темпредметам, по которым проходят экзамены", - прокомментировала Наталья Комарова.

В детских садах муниципалитетов Югры с 1 по 10 мая будут организованы мобильные группы. Их смогут посещать дети, оба родителя которых работают в это время. Также в ходе эфира участники обсудили совместное сотрудничество югорских специалистов Службы занятости населения с экспертами государственной академии промышленного менеджмента им. Пастухова.

В настоящий момент в регионе внедряется концепция бережливого производства в центрах занятости населения, цель которой – сокращение временных затрат, исключение информационных потерь в работе специалистов, приведение алгоритма предоставления услуг к единому стандарту. Данный проект сейчас реализуется в Нефтеюганском центре занятости населения.

Положительным опытом работы также во время эфира поделился генеральный директор строительной компании "Лидер" Алексей Поливцев. Он рассказал, что в посёлке городского типа Мортка на базе предприятия по выпуску плит МДФ создается индустриальный парк "Кондинский", специализирующийся на лесопереработке. Якорным резидентом парка выступила СК "Лидер". По его словам, компания провела капитальные ремонтные работы и частичную модернизацию оборудования. Предприятие вышло на производственную мощность, наладив выпуск плиты объёмом до 4 тыс. "кубов" в месяц.

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В Югре на базе завода МДФ появится индустриальный парк "Кондинский"

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Теги: Мортка, завод МДФ, индустриальный парк Кондинский



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