Член Общественной палаты Екатеринбурга: Субботники играют хорошую роль

В Общественной палате Екатеринбурга оценили итоги месячника чистоты в городе – позитивную роль сыграли субботники и много сделано коммунальными службами, однако работа на этом не заканчивается. Член палаты Дмитрий Чукреев призвал чиновников районных администраций начать объезды территорий с инспекциями, чтобы даже самые отдаленные места не остались непочищенными, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, екатеринбургские власти рассказали об итогах месячника чистоты, который завершился 30 апреля. Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова отметила высокий процент выполнения плановых показателей – очистка дорог и тротуаров от грязи исполнена на 98 и 96% соответственно, дождеприёмных колодцев – на 100%. Немного ниже оказался процент выполнения по очистке газонов в скверах и парках от случайного мусора (91%) и работ по уборке "под грабли" (73%), но, по словам Тамары Благодатковой, это связано исключительно с долгим просыханием почвы. "Эти виды работ мы по регламенту выполним до 15 мая", – пообещала она.

Дмитрий Чукреев обращает внимание, что оставшиеся проблемы касаются в основном отдаленных территорий города.

"Отдалённые территории Уралмаша, Сортировки почистили не до конца, даже снег ещё не везде сошёл. На мой взгляд, хорошую роль играют субботники, когда коллективы предприятий, администрации, простые граждане выходят в свои дворы, на улицы и прибирают общественные пространства", – сказал Накануне.RU член палаты Дмитрий Чукреев.

Такие субботники дают понять, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. "Это касается не только грязи, оставшейся после зимы, но и незаконных свалок", – сказал Чукреев.

Общественник призвал уделить особое внимание очистке ливневых канализаций, их функционирование в городе – давно известная проблема. "Когда сильные ливни, город "встаёт" в некоторых местах. Может быть, то, что есть, почищено, но городу в принципе требуется модернизация этой системы", – отметил член ОП.

После завершения месячника чистоты, работы по очистке города не заканчиваются, а наоборот, в майские праздники они продолжатся усиленными темпами, в этом заверили в администрации города. Дмитрий Чукреев также отметил, что именно сейчас районные администрации должны уделить особое внимание тем территориям, где ещё осталась грязь. Например, устроить объезды вверенных территорий.

Следует совершенствовать и методы уборки. "Что касается технологий уборки, то мне, как жителю, не нравятся пылесосы. Вроде, подметают, с другой стороны, сразу выбрасывают пыль обратно. Они не рассчитаны на такое количество грязи, как у нас", – полагает Дмитрий Чукреев.

Напомним, что за период с 29 марта по 28 апреля коммунальные службы уральской столицы вывезли на полигоны и утилизировали почти 5 тысяч 300 тонн грязи и 1 тысячу 786 тонн мусора. На помощь коммунальным службам мегаполиса в уборке 49 скверов и парков вышли более 5 тысяч горожан.