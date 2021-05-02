Количество нападений боевиков ИГ в Сирии и Ираке за последний месяц выросло вдвое

Активность исламистов в Сирии и Ираке резко возросла за последний месяц.

За апрель джихадисты совершили в сумме около 120 атак на территории Ирака и Сирии. Это вдвое больше, чем за март, сообщает Telegram-канал Conflict Zone. В прошлом месяце было насчитано 69 нападений в двух странах.

Примечательно, что все данные приведены лишь по подтвержденным атакам, поэтому реальное количество нападений может быть больше. Целями боевиков чаще всего становятся позиции военнослужащих и курдских формирований.

В Сирии боевики “Исламского государства” (деятельность организации запрещена в России) проявляют наибольшую активность на востоке страны. В конце апреля два солдата сирийской армии погибли в результате подрыва их пикапа на СВУ в окрестностях Дибси-Афнан. А за два дня до этого события другой солдат САА погиб в районе Джабаль аль-Бишри провинции Дейр эз-Зор в результате подрыва автомобиля.

В восточной части арабской республики активность боевиков связывают с выводом из Дейр эз-Зора российской “ЧВК Вагнера”. Несмотря на то, что официального подтверждения выхода “вагнеровцев” из региона не приводится, исламисты стали гораздо активнее в последние месяцы.

Сирийский наблюдательный центр по правам человека с 2019 года зафиксировал 1390 случаев гибели военнослужащих правительственной армии в ходе нападений боевиков.

Деятельность радикалов направлена также против Рабочей партии Курдистана. 27 апреля произошло сразу пять нападений в провинции Дейр эз-Зор и Хасака в результате которых было разрушено здание муниципалитета в городе Аль-Зар и погибли несколько командиров РПК.

В Ираке за последний месяц радикалы совершили несколько громких нападений. Они сожгли казармы правительственных военнослужащих неподалеку от границы с Саудовской Аравией и захватили некоторое количество оружия.

26 апреля в округе Арар боевики разгромили пункт пограничной службы Ирака. Военнослужащие не стали вступать в бой с радикалами. В связи с этим с должности был уволен командующий погранвойсками. Спустя несколько дней бригадный генерал Фаийз Салех Али и его сопровождающий Мухаммад Казим были убиты СВУ боевиков ИГ во время попытки осмотра казарм, недавно подвергшихся атаке в провинции Анбар.

Чаще всего боевики “Исламского государства” публикуют фото и видео своих преступлений, пытаясь вызвать панику среди военнослужащих Ирака и Сирии. Случаи дезертирства и отказа вступать в противостояние с радикалами в последнее время участились.