"Аэрофлот" прекращает полёты в Таллин

"Аэрофлот" прекращает полёты в Таллин. Такая информация содержится в рассылке для пассажиров, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Уведомляем вас, что в связи с отсутствием разрешения на выполнение полетов ваш рейс отменен (...). Приносим извинения за причиненные неудобства", - цитирует "Интерфакс" рассылку для пассажиров рейса Москва – Таллин, запланированного на 16 мая.

По данным сайта "Аэрофлота", ближайший рейс в Таллин отправится из "Шереметьево" вечером в воскресенье, после этой даты в расписании перевозчика нет рейсов в Эстонию. Отмена рейсов "Аэрофлота" может быть связана с тем, что российский оперштаб по борьбе с COVID-19 не согласовал рейсы Таллин – Москва авиаперевозчику с эстонской стороны, предположил источник издания в авиакругах. В качестве зеркальной меры эстонские авиавласти могли отозвать разрешение на полеты "Аэрофлота".

Напомним, первый самолёт после более, чем годового перерыва улетел из российской столицы в эстонскую 25 апреля.