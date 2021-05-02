02 Мая 2021
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врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

Ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой, - Мурашко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряжённой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ситуация с коронавирусом остаётся напряженной, под наблюдением находится более 300 тыс. больных COVID-19. Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи (заболевания – ред.)",- приводит РИА Новости слова Мурашко, сказанные в эфире канала "Россия-1".

Напомним, в России за сутки коронавирус подтвердился в 8 тыс. 697 пациентов.

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Ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой, - Мурашко

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Теги: Михаил Мурашко, коронавирус



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