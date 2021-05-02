Фонд святой Екатерины помог доставить благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Екатеринбург

Минувшей ночью в аэропорту Кольцово приземлился самолёт, на котором в привезли Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения священный огонь в столицу Урала доставил Фонд святой Екатерины — этой традиции уже несколько лет.

Святыню сразу же увезли в Свято-Троицкий Кафедральный собор, где шло пасхальное богослужение.

Но уже в терминале аэровокзала отец Максим Миняйло и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев передали огонь в несколько церквей и храмов Урала.