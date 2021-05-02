02 Мая 2021
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Общество Свердловская область
Митрополит Евгений, Пасха (2021) | Фото: Екатеринбургская епархия

В Екатеринбурге прошёл пасхальный крестный ход

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений провёл первую в этом статусе пасхальную службу. В её рамках состоялся крестный ход вокруг Свято-Троицкого кафедрального собора, сообщили Накануне.RU в Екатеринбургской епархии.
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Митрополиту сослужили настоятель Свято-Троицкого собора митрофорный протоиерей Николай Малета, клирики храма и духовенство Екатеринбургской епархии. Под колокольный праздничный звон и пение стихиры "Воскресение Твое, Христе Спасе" вокруг собора был совершен крестный ход, который возглавил владыка Евгений.

Молитвенное шествие, обойдя храм, остановилось перед закрытыми дверьми храма, и правящий архиерей со священнослужителями трижды пропели пасхальный тропарь: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав". Затем архипастырь произнес стихи древнего пророчества святого царя Давида: "Да воскреснет Бог и расточатся врази Его…", а певчие на каждый стих пропели: "Христос воскресе из мертвых…".

Митрополит Евгений, Пасха, крестный ход(2021)|Фото: Екатеринбургская епархия

Митрополит Евгений, Пасха, крестный ход(2021)|Фото: Екатеринбургская епархия

Крестный ход, Екатеринбург(2021)|Фото: Екатеринбургская епархия

Крестный ход, Екатеринбург(2021)|Фото: Екатеринбургская епархия

За праздничным богослужением песнопения исполнили архиерейский певческий коллектив Свято-Троицкого кафедрального собора и братский хор Екатеринбургской духовной семинарии. За Божественной литургией звучало пасхальное Евангелие на разных языках.

Под соборное исполнение пасхального тропаря и под праздничный колокольный звон в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась встреча Благодатного огня, прибывшего со Святой Земли и доставленный при поддержке "Фонда святой Екатерины". На Светлой седмице эту великую святыню сможет взять из своего приходского храма каждый верующий человек.

В завершение богослужения архипастырь поздравил всех со светлым праздником Христова Воскресения. После Божественной литургии священнослужители традиционно освятили пасхальную снедь, которую принесли прихожане. Сегодня, 2 мая, митрополит Евгений в 16.00 совершит пасхальную вечерню в Храме-на-Крови.

Митрополит Евгений, Пасха(2021)|Фото: Екатеринбургская епархия

Митрополит Евгений, Пасха(2021)|Фото: Екатеринбургская епархия

Митрополит Евгений, Пасха(2021)|Фото: Екатеринбургская епархия

Напомним, из-за нестабильной эпидемиологической ситуации было принято решение об отмене Крестного хода по улицам уральской столицы. Ранее сообщалось, что на Среднем Урале не будет вводиться никаких ограничений на Пасху из-за коронавируса. Между тем, глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских призвал отказаться от посещения храмов.

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В Екатеринбурге прошёл пасхальный крестный ход

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Теги: митрополит Евгений, Пасха, крестный ход



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