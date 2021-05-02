Месячник чистоты в Екатеринбурге: очистка дорог и тротуаров выполнена почти на 100%

Екатеринбургские власти рассказали об итогах месячника чистоты, который завершился 30 апреля. Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова отметила высокий процент выполнения плановых показателей. По её словам, очистка дорог и тротуаров от грязи в рамках месячника исполнена на 98 и 96% соответственно, а очистка дождеприёмных колодцев – на 100%. И на этом останавливаться не планируется, в майские праздники работы будут продолжаться в усиленном режиме. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Месячник чистоты, объявленный главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, проходил на территориях муниципалитета с 29 марта по 30 апреля 2021 года. Генеральная уборка коснулась улиц, дорог и пешеходных зон, скверов, парков, дворовых территорий и других объектов. За этот период коммунальные службы уральской столицы вывезли на полигоны и утилизировали почти 5 тысяч 300 тонн грязи и 1 тысячу 786 тонн мусора.

Если очистка дорог и тротуаров была почти 100%-ной, то немного ниже оказался процент выполнения по очистке газонов в скверах и парках от случайного мусора (91%) и работ по уборке "под грабли" (73%), но, по словам Тамары Благодатковой, это связано исключительно с долгим просыханием почвы. "Эти виды работ мы по регламенту выполним до 15 мая", – пообещала она.

Однако на этом работы по очистке территорий города не заканчиваются и будут продолжаться в круглосуточном режиме. Так, коммунальщики продолжают ремонт, помывку и покраску дорожных ограждений и заканчивают мойку остановочных навесов от осенне-зимней грязи. К слову, в Екатеринбурге количество уже отмытых навесов превысило 77%.

"Месячник чистоты завершается, но это не значит, что службы благоустройства опустили руки. В ежедневном режиме мы продолжим уборку города, а, с учётом праздников, активизируем её", – заявила Тамара Благодаткова.

Председатель комитета благоустройства поблагодарила жителей уральской столицы за участие в традиционных субботниках, отметив, что на помощь коммунальным службам мегаполиса в уборке 49 скверов и парков вышли более 5 тысяч горожан. Прошли субботники и на объектах культурного наследия города. Сотрудники МКУ "Екатеринбургский центр охраны памятников", добровольцы общественной организации "Волонтёры Урала", студенты и сотрудники Екатеринбургской академии современного искусства с энтузиазмом расчистили от мусора и листвы газоны около уникального объекта – здания "Фабрики-кухни УЗТМ", построенного в 1935 году. Ими же были расчищены территории пяти монументов – писателю Павлу Бажову, Герою Советского Союза Ахмадулле Ишмухаметову, уральскому селекционеру Дмитрию Казанцеву, писателю Иосифу Ликстанову и архитектору Константину Бабыкину.

Стоит добавить, что субботники также проводили управляющие компании и неравнодушные жители. Участие в них приняли 3 тысячи 582 жителя из 398 многоквартирных домов столицы Урала, убежденных в том, что только вместе можно сделать улицы чистыми, и необходимо привить подрастающему поколению бережное отношение к природе и любимому городу.

Ранее мы рассказывали, что и сам градоначальник Алексей Орлов присоединился к общегородскому субботнику, который состоялся 27 апреля. "Мы будем делать все для того, чтобы город становился комфортнее, интереснее для жизни и действительно мы подтверждали статус лучшего для жизни города в нашей стране", – заявил тогда глава города.