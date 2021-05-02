Путин и Собянин посетили Пасхальную службу в храме Христа Спасителя

В московском храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Пасхальное богослужение, участие в котором приняли президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предстоятеля РПЦ.

Также среди молившихся были, в частности, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель попечительского совета Фонда апостола Андрея Первозванного Владимир Якунин, ординарий архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Паоло Пецци, представители государственных и общественных организаций, деятели культуры.

"Сегодня мы слышим шум – шум от наполняющего храм народа, и радуется сердце, - сказал патриарх перед началом службы. – Что-то всё-таки произошло за этот год, несмотря на то, что угроза заражения вирусной инфекцией ещё остается, она постепенно отступает под натиском общих усилий – и врачей, и властей, и каждого из нас, кто научился жить во время пандемии и кто использует все необходимые средства для личной защиты и защиты своих ближних".

В Пасхальную ночь в храм Христа Спасителя из храма Гроба Господня в Иерусалиме был принесён Благодатный огонь. Он был доставлен делегацией во главе с Владимиром Якуниным. Перед началом крестного хода патриарх возжёг от Благодатного огня свечи и передал их участникам богослужения. По окончании богослужения глава РПЦ вновь поздравил верующих с Пасхой, сказав, что "Господь через Своё Воскресение утвердил Свою власть на небе и на земле, в мире видимом и невидимом".

Владимир Путин в поздравлении с праздником, в частности, отметил, что "Пасха, олицетворяющая торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Праздник пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля. Он отметил

"плодотворную, востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога".

"Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения, многое делает для решения насущных социальных проблем. И, конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надёжной духовной опорой для миллионов людей", - отметил президент.