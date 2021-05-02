Доходы "ЮТэйр" за "коронавирусный" 2020-ый сократились на треть

"ЮТэйр" за "коронавирусный" 2020-ый потеряла треть доходов. Таковы данные консолидированной отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), сообщил Накануне.RU перевозчик.

Критическое падение пассажиропотока из-за пандемии привело к сокращению доходов перевозчика до 58,3 млрд руб. (-32,5% к 2019 г.). Из-за остановки международного авиасообщения и закрытия границ между регионами наибольшее снижение в 2020 г. показали регулярные перевозки (-49,2%). Операционный результат составил 4,2 млрд руб. (-51,8% к 2019 году). Пассажиропоток авиакомпании "ЮТэйр" составил 4,8 млн пассажиров (-38,7%), загрузка — 79 п.п. (-3 п.п.).

АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги" и другие вертолетные операторы группы перевезли около 495 тыс. пассажиров (-37%) и 78 тыс. т грузов (-22%). Производственный налет составил 118 тыс. 206 часов (-14%). В 2020 г. технический провайдер группы, АО "ЮТэйр-Инжиниринг", выполнил 37 капитальных ремонтов вертолетов (-30,2%) и осуществил техническое обслуживание на 1,3 млн нормо-часов (-9,7%). "ТС Техник" провёл техобслуживание самолетов на 320,7 тыс. нормо-часов (-24,5% к 2019). Пассажиропоток АО "Аэропорт "Сургут" составил 1,3 млн человек (-30,4%).

"Отрасль пассажирского воздушного транспорта является наиболее пострадавшей от ограничительных мер, вызванных пандемией. В этот сложнейший год компания показала пример хорошего антикризисного управления. Кроме того, мы достигли договоренностей с кредиторами и завершили первый этап реструктуризации, продолжим эту работу в текущем году", - сказал финансовый директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Игорь Петров.