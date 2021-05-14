Объемы разлива нефти на Карамовском месторождении в ЯНАО не подтвердились

Информация о том, что при порыве внутрипромыслового трубопровода на Карамовском месторождении произошла утечка 3 тыс. кубометров нефти, не соответствует действительности. Об этом Накануне.RU заявили в пресс-службе "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза".

14 мая на промысле произошла разгерметизация трубопровода и разлив нефтесодержащей жидкости. Ряд СМИ, ссылаясь на источник в МЧС, сообщили об утечке 3 тыс. кубометров нефти. В "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе" эту информацию опровергли. "На Карамовском месторождении произошла разгерметизация нефтесборного трубопровода с выходом транспортируемой жидкости (газ, вода и нефть) в количестве 0,85 тонны. Ориентировочная площадь загрязнения составила 0,25 га", – уточнили в компании.

Данные нефтяников подтвердил Росприроднадзор. Глава ведомства Светлана Радионова на своей странице в Instagram сообщила, что уже началась административная проверка, специалисты ЦЛАТИ произвели отбор проб.

Ростехнадзор также опровергает данные МЧС и подтверждает информацию, представленную компанией. Официальный представитель ведомства Андрей Виль написал в своем Telegram-канале: "По данным, имеющимся в нашем распоряжении, не 3000 кубических метров (2400 тонн), а на площади 3000 квадратных метров, и не нефти, а нефтесодержащей жидкости с обводненностью до 95%. Реальный объем разлившейся нефти не более 800 литров".

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ведет работы по очистке территории, трубопровод запущен в работу, угрозы водоемам и лесному фонду нет.