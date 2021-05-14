Объемы разлива нефти на Карамовском месторождении в ЯНАО не подтвердились 

17 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О трагедии в Казани

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
(2021) | Фото: instagram.com/_svetlana__radionova_

Объемы разлива нефти на Карамовском месторождении в ЯНАО не подтвердились 

Информация о том, что при порыве внутрипромыслового трубопровода на Карамовском месторождении произошла утечка 3 тыс. кубометров нефти, не соответствует действительности. Об этом Накануне.RU заявили в пресс-службе "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза".

14 мая на промысле произошла разгерметизация трубопровода и разлив нефтесодержащей жидкости. Ряд СМИ, ссылаясь на источник в МЧС, сообщили об утечке 3 тыс. кубометров нефти. В "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе" эту информацию опровергли. "На Карамовском месторождении произошла разгерметизация нефтесборного трубопровода с выходом транспортируемой жидкости (газ, вода и нефть) в количестве 0,85 тонны. Ориентировочная площадь загрязнения составила 0,25 га", – уточнили в компании.

Данные нефтяников подтвердил Росприроднадзор. Глава ведомства Светлана Радионова на своей странице в Instagram сообщила, что уже началась административная проверка, специалисты ЦЛАТИ произвели отбор проб.

Ростехнадзор также опровергает данные МЧС и подтверждает информацию, представленную компанией. Официальный представитель ведомства Андрей Виль написал в своем Telegram-канале: "По данным, имеющимся в нашем распоряжении, не 3000 кубических метров (2400 тонн), а на площади 3000 квадратных метров, и не нефти, а нефтесодержащей жидкости с обводненностью до 95%. Реальный объем разлившейся нефти не более 800 литров".

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ведет работы по очистке территории, трубопровод запущен в работу, угрозы водоемам и лесному фонду нет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Объемы разлива нефти на Карамовском месторождении в ЯНАО не подтвердились 

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз, Росприроднадзор, разлив нефти, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети