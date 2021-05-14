Фильм о российских инструкторах «Турист» впервые показали на центральном стадионе ЦАР

Премьерный показ фильма «Турист», созданного совместными усилиями российских и центральноафриканских специалистов, состоялся в столице ЦАР — Банги. Это первый художественный фильм о Центральноафриканской республике и первый фильм, переведенный на местный язык, санго.

Картина раскрывает значимость помощи инструкторов из РФ в стабилизацию обстановки на территории ЦАР. В основе сюжета лежит история офицера с позывным «Турист», который прибыл в африканскую страну для обучения местной армии основам воинского мастерства.

Неожиданно он попадает в круговорот событий, связанных с попыткой госпереворота, которую организовал при поддержке конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» бывший президент страны Франсуа Бозизе. Несмотря ни на что герой с честью преодолевает выпавшие на его долю испытания.

Следует отметить, что российские инструкторы находятся в ЦАР с 2018 года по приглашению официальных властей и в соответствии с разрешением Совета Безопасности ООН. К началу 2021 года силами специалистов из РФ подготовлено свыше четырех тысяч сотрудников силовых структур республики. Полученные знания позволили вооруженным силам (FACA) разгромить «Коалицию» и вернуть мир в страну.

Премьера картины стала крупным культурным мероприятием, в которое также вошла встреча местной молодежи с актерами, исполнившими главные роли в фильме: Сергеем Воробьевым (Енисей), Георгием Болоньевым (Крот) и Александром Барановским (Лимон). Также участие в мероприятии принимали президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.

Помимо этого, в Банги организовали межконфессиональный круглый стол «Мир Вашему Дому», центральной темой которого стал диалог между представителями различных религий, как основы взаимного уважения и дружбы.

Непосредственно премьера картины состоялась на центральном стадионе Банги. Фильм смогли посмотреть все желающие абсолютно бесплатно. Для тех, кто не смог присутствовать на первом показе, либо хочет повторить просмотр, кинокартину будут показывать ежедневно до 20 мая.

В конце мероприятия небо над Банги украсил праздничный салют, которым традиционно завершаются крупные культурные мероприятия в центральноафриканской столице