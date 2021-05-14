В Югре от природного пожара загорелся жилой дом

17 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О трагедии в Казани

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Малый Атлым, природный пожар, жилой дом (2021) | Фото: 86.mchs.gov.ru

В Югре от природного пожара загорелся жилой дом

В Югре природный пожар перекинулся на жилой дом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Сегодня днем в Центроспас-Югория поступило сообщение о возгорании сухой травы в поселке Малый Атлым. Порывы ветра привели к тому, что огонь начал быстро распространяться и перекинулся на жилой дом. К счастью, люди успели вовремя эвакуироваться. Пострадавших нет.

Для тушения пожара были задействованы четыре единицы пожарной техники, мотопомпа, 55 профессиональных пожарных и более 100 добровольцев из местных жителей. Руководством Главного управления ситуация была сразу же взята на контроль, а также совместно с Департаментом недропользования и природных ресурсов Югры принято решение о переброске на место двумя вертолетами МИ-8 групп пожарных и специалистов авиалесоохраны из Нягани и Ханты-Мансийска.

Малый Атлым, природный пожар, жилой дом(2021)|Фото: 86.mchs.gov.ru

В 17.37 пожар был локализован на площади около двух га. Через час открытое горение было ликвидировано, площадь пожара травы составила около двух га, строения повреждены на площади 332 кв. м.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Югре от природного пожара загорелся жилой дом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Малый Атлым, природный пожар, жилой дом



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети