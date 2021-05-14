В Югре от природного пожара загорелся жилой дом

В Югре природный пожар перекинулся на жилой дом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Сегодня днем в Центроспас-Югория поступило сообщение о возгорании сухой травы в поселке Малый Атлым. Порывы ветра привели к тому, что огонь начал быстро распространяться и перекинулся на жилой дом. К счастью, люди успели вовремя эвакуироваться. Пострадавших нет.

Для тушения пожара были задействованы четыре единицы пожарной техники, мотопомпа, 55 профессиональных пожарных и более 100 добровольцев из местных жителей. Руководством Главного управления ситуация была сразу же взята на контроль, а также совместно с Департаментом недропользования и природных ресурсов Югры принято решение о переброске на место двумя вертолетами МИ-8 групп пожарных и специалистов авиалесоохраны из Нягани и Ханты-Мансийска.

В 17.37 пожар был локализован на площади около двух га. Через час открытое горение было ликвидировано, площадь пожара травы составила около двух га, строения повреждены на площади 332 кв. м.