17 Мая 2021
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Политика В России За рубежом Москва
палата представителей сша, американский флаг, сша (2020) | Фото: newsarium.org

Правительство утвердило список недружественных РФ стран: в него вошли Чехия и США

В перечень недружественных России государств вошли только две страны: США и Чехия. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU

Теперь Россия может запретить недружественным государствам нанимать в посольство, консульства и другие свои представительства работников из числа лиц, находящихся на территории РФ.

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом президента РФ от 23 апреля 2021 года", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, ранее Чехия и вслед за ней Болгария обвинили российские спецслужбы в причастности ко взрывам на военных складах на территории этих стран. Последовали дипломатические шаги, также Чехия исключила Росатом из числа участников конкурса на строительство нового энергоблока на чешской АЭС, а теперь стало известно, что чешский лекарственный регулятор прекратил изучение документации по "Спутник V" – вакцина, вероятно, не будет одобрена и закуплена этой страной.

США неоднократно в последние годы вводили санкции против России, в последний раз - в середине апреля текущего года.

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Правительство утвердило список недружественных РФ стран: в него вошли Чехия и США

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Теги: список недружественных стран, МИД, США, политика



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