Министр просвещения пригрозил регионам административными мерами за срыв исполнения нацпроекта

Министр просвещения России Сергей Кравцов пригрозил регионам административной ответственностью за срыв реализации нацпроекта.

В ведомстве подвели итоги промежуточного мониторинга реализации нацпроекта. Число регионов, где все идет по плану на 90-100%, выросло с 14 до 33. При этом 13 регионов находятся в "красной" зоне, где основные показатели не выполняются. Если такие субъекты не проведут закупки и не объявят конкурсы до 15 мая, то к ним "будут применены строжайшие административные меры", заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Он не сообщил, о каких именно мерах идет речь.

В "красной" зоне находятся Дагестан, Хакасия, Марий Эл, Калмыкия, ЕАО, а также Астраханская, Тверская, Пензенская, Ульяновская, Московская, Ярославская, Орловская, Владимирская области.

В числе регионов "зелёной" зоны находятся Смоленская область, Республика Карелия, Белгородская область, Чувашская Республика, Республика Мордовия, Тамбовская область, Воронежская область, Кемеровская область, Омская область, г. Санкт-Петербург, Ростовская область, Приморский край, Республика Северная Осетия – Алания, Курганская область, Челябинская область, Алтайский край, Тюменская область, Липецкая область, Республика Ингушетия, Удмуртская Республика, Новгородская область, Оренбургская область, Республика Саха (Якутия), Чеченская Республика, Мурманская область, Самарская область, Пермский край, Ставропольский край, Костромская область, Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Псковская область, Волгоградская область.