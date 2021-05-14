"Тюмень Водоканал" оштрафован за загрязнение Гилевской рощи

"Тюмень Водоканал" оштрафован на 125 тыс. руб. за загрязнение Гилевской рощи сточными водами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

"Установлено, что причиной коммунального инцидента стал износ канализационного трубопровода, который эксплуатируется "Тюмень Водоканал". По вине данной организации Гилевской роще был причинен ущерб в размере более 5 млн руб., который возмещен", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Инцидент произошел в марте. Восстановительные работы завершились в конце апреля.

