"Длинные майские" подкосили рейтинги президента и "Единой России"

"Длинные майские", оплаченные из кармана бизнеса и все равно обернувшиеся безденежьем для россиян, подкосили рейтинги власти. Об этом свидетельствует опрос "Фонда "Общественное мнение".

"Скорее хорошо" работу президента России 25 апреля оценивали 62% россиян, 8 мая – только 57%. При этом число тех, кто оценивает его работу "скорее плохо" за это время выросло с 23% до 26%. Уровень доверия Владимиру Путину снизился с 58% до 55%, а уровень недоверия вырос до 32%. Рейтинг "Единой России" за тот же период снизился с 33% до 30% (респондентам предлагали ответить на вопрос, за какую партию они проголосуют на выборах, если те пройдут в ближайшее воскресенье). При этом аж на 3% - до 16% - выросло число тех, кто готов проигнорировать парламентские выборы. В реальности до них остается четыре месяца.

Политолог Максим Жаров пишет в Telegram-канале "Чисто для фиксации": "Длинные" майские выходные пошли власти в минус — теперь это публично доказанный факт. Заявления о том, что больше таких "экспериментов на ходу" не будет, явно были вызваны этой социологией".

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков в своем канале отмечает по поводу снижения рейтинга власти: "Причины две – усталость от затянувшихся выходных "без денег" и беспокойство за будущее. Рейтинги власти выросли перед майскими праздниками. Люди ждали День победы, были наполнены чувством патриотизма и в целом позитивно глядели на жизнь. Но уже к концу майских, когда эйфория от праздников поугасла, цифры поползли вниз. На минимальном значении они были в феврале, тогда "ЕР" опустилась до 27%. Упадет ли это значение ниже, во многом будет зависеть от старта кампании в Госдуму".

Стоит отметить, что есть и растущие цифры после "длинных майских", правда, они власть тоже не порадуют: эпидемиологи связывают резкий рост заболеваемости коронавирусом именно с "каникулами". "Люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте", - сказал в комментарии РИА Новости бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев, добавив, что эксперты ожидали этого подъема. Примечательно, что Владимир Путин объявил о продлении выходных дней, рассчитывая как раз на обратный эффект. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова насоветовали президенту устроить россиянам "каникулы".

Сегодня федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России суточный прирост заболевших коронавирусом составил 9462. Резкий рост произошел за счет Москвы – здесь зафиксировано 3818 случаев COVID-19, по сравнению со вчерашним днем это рост на 37%.