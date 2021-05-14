В Челябинске объем выбросов должен снизиться на 31,5% до 2024 года

Внесены корректировки в комплексные планы по снижению выбросов в атмосферный воздух для городов Южного Урала. В Челябинске до 2024 года совокупный объем выбросов должен снизиться на 31,5 %, в Магнитогорске – на 22,9 %.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко провела совещание с главой региона Алексеем Текслером, где обсудили новые показатели комплексных планов.

Губернатор рассказал, что в регионе завершаются работы по рекультивации городской свалки в Челябинске. Проводится работа по обновлению общественного транспорта. Со всеми промышленными предприятиями региона заключены четырехсторонние соглашения по сокращению выбросов.

"Это все сработает в синергии и комплексе и будет воспринято жителями очень хорошо", – заявила Виктория Абрамченко.