"Сургутнефтегазбанк" покроет дефицит бюджета Тюменской области

Закончена подача заявок на конкурс по поиску учреждения, которое даст властям Тюменской области кредит на покрытие дефицита бюджета, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Лот опубликован 30 апреля на портале госзакупок. Последний день подачи заявок – 13 мая. Цена контракта – 224 млн руб. Срок завершения работ – 730 дней со дня, следующего за днём заключения контракта. Речь идёт о предоставлении кредита посредством открытия невозобновляемой кредитной линии.

В итоге была подана только одна заявка, её направил "Сургутнефтегазбанк".