"Сургутнефтегазбанк" покроет дефицит бюджета Тюменской области
Закончена подача заявок на конкурс по поиску учреждения, которое даст властям Тюменской области кредит на покрытие дефицита бюджета, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Лот опубликован 30 апреля на портале госзакупок. Последний день подачи заявок – 13 мая. Цена контракта – 224 млн руб. Срок завершения работ – 730 дней со дня, следующего за днём заключения контракта. Речь идёт о предоставлении кредита посредством открытия невозобновляемой кредитной линии.
В итоге была подана только одна заявка, её направил "Сургутнефтегазбанк".