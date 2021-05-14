В Казани эвакуирована школа - поступило сообщение о заложенной бомбе

В Казани около 80 детей эвакуировали после сообщения о якобы заложенной в школе №27 бомбе, сообщили в мэрии города.

После обследования здания саперами выяснилось, что вызов оказался ложным – взрывчатку не нашли.

Уточняется, что дети были эвакуированы в школу 41, пишет "Интерфакс".

Напомним, 11 мая утром 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани был введен режим контртеррористической операции. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали.