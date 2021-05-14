Полиция начала проверку "странной" езды экс-губернатора Липецкой области

Полиция начала проверку по факту ДТП с участием автомобиля Lexus, в котором находился сенатор, экс-губернатор Липецкой области Олег Королев, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Ранее Королев говорил СМИ, что в ДТП не попадал и никаких актов на него не составляли. При этом в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация, что сенатора остановили полицейские и предложили пройти медосвидетельствование на опьянение, от которого тот отказался.

Также стало известно, что членство Королева в "Единой России" приостановлено на время разбирательства. Сам сенатор настаивает на том, что ему стало нехорошо с сердцем, поэтому он странно ездил по городу, в том числе выезжал на полосу встречного движения.

Кстати, сегодня липецкое УГИБДД отчиталось, что за два предыдущих дня выявило более сотни нарушений, связанных с выездом на встречку. Был ли среди оштрафованных экс-губернатор – не сообщается.