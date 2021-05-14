Замгубернатора Павел Креков назвал казанского стрелка бывшим волонтером штаба Навального*

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом расстреле в казанской гимназии, ранее являлся волонтером в штабе Навального (*внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к экстремизму). Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам развития здравоохранения, образования и молодежной политики в Качканаре, передает издание "Новый Качканар". Он также обратил внимание на "уязвимость образовательных учреждений" и отсутствие должно контроля за социальными сетями школьников со стороны классных руководителей.

"В Казани произошел террористический акт, связанный в первую очередь с проявлением исламского экстремизма. Мы не можем превратить школы в военные крепости, но безопасности надо уделять особое внимание. Сейчас в приоритете – воспитательная работа. Особенно в социальных сетях", - отметил Креков, напомнив о серии несанкционированных мероприятий в поддержку оппозиционера Алексей Навального, в котором принимали участие, в том числе, и подростки.

"В любом случае неформальная, но содержательная работа с молодежью в нашей стране — приоритет. Молодежь есть молодежь, так было всегда. Когда-то были хиппи, например. Нам нужно системно и грамотно работать в социальных сетях, ни в коем случае не переносить туда наш официальный чиновничий язык. Это особая эстетика, которую надо выучить, понять ее законы, и в этой обертке подавать то, что нужно для развития общества. Потому что кто-то переболеет и пройдет, а у кого-то не пройдет и может закончиться крайне печально. Кстати говоря, товарищ, который расстрелял учеников и учителей в казанской школе, был волонтером в штабе Навального*. Так сказать, определенные притягательные вещи он там для себя обнаружил", — цитирует Павла Крекова "Новый Качканар".

При этом ни в одном официальном источнике нет подтверждения тому, что Галявиев был каким-то образом связан со штабом Навального*. Информация об этом выставлена только в нескольких анонимных пабликах в социальных сетях без ссылки на источник.

Обеспокоило замгубернатора и новостная лента в социальных сетях школьников, которая зачастую пестрит призывами в попытке привлечь общественность к несанкционированным мероприятиям. Контролировать данное явление, по мнению Крекова, можно было бы силами классных руководителей, которые мониторили бы странички своих учеников на предмет публикаций подозрительного содержания.

"Если мы не возьмемся за социальные сети, мы не решим проблемы суицидов, участия во всяких нехороших течениях, движениях и т.д., и наконец, самое главное: социальная сеть — это бесплатная характеристика на ребенка", - заявил Креков.

Напомним, что Ильназ Галявиев несколько лет назад был признан здоровым в психическом плане. На данный момент следователи разбираются с тем, как он приобрел оружие и каким образом получил разрешение. Сам Галявиев заявил на суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.