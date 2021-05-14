В Питер вернулись туристы: майские праздники приблизили турпоток к показателям 2019 года

Длинные майские праздники приблизили поток туристов в Санкт-Петербурге к показателям 2019 г. По предварительным данным, культурную столицу посетили 200-250 тыс. человек, что в два раза меньше, чем в до пандемии, но достаточно, чтобы надеяться на восстановление рентабельности отелей. Петербургские власти рассчитывают на 5 млн туристов по итогам 2021 г., однако эксперты их оптимизма не разделяют, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом году Санкт-Петербург впервые отметил открытие летнего туристического сезона. Праздник прошел 2 мая и включал бесплатные экскурсии, туры в музеи, парад судов. Напомним, что в январские праздники туристов в культурной столице не ждали: музеи и кафе были закрыты из-за эпидобстановки.

"Санкт-Петербург — первый город в России, который так масштабно отпраздновал открытие турсезона. Инициатива исходила от бизнеса, от судоходных компаний, которые предложили праздновать открытие навигации. Совместно с городскими властями это переросло в день открытия туристического сезона. Везде прозвучало, что город открыт для туристов", — рассказала на пресс-конференции директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Екатерина Шадская.

По ее словам, более 100 туристических организаций предоставили бесплатные экскурсии и проходы в музеи.

"Вся страна увидела, что город готов к приему туристов. Сейчас очень важно продвижение нашего города, потому что пандемия привела к обнулению туристического рынка", — заметила Шадская.

По предварительным данным, около 250 тыс. туристов провели длинные майские праздники в культурной столице, сообщил "Деловому Петербургу" глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев. Для сравнения, за аналогичный период 2019 г. Питер посетили 500 тыс. туристов, половину из которых составляли иностранцы.

Если бы не погода, это число было бы больше, уверена Шадская. Напомним, в майские праздники температура воздуха в Санкт-Петербурге не превышала 9 градусов, шли дожди. Несмотря на непогоду, туристы стояли в часовых очередях к достопримечательностям культурной столицы.

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"Многие туроператоры говорят, что количество туристов приблизилось к уровню 2019 г. Однако трудно выйти на допандемийный уровень без иностранных туристов, которые приносили индустрии 60% оборота и составляли половину объема всего турпотока. Но главное, что туристы к нам поехали!", — резюмировала директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии.

Помимо иностранных туристов, в Питер не поехали организованные детские группы, что также отразилось на показателях турпотока. Из-за пандемии проводится меньше мероприятий, в музеях действуют ограничения. Единственное, что изменилось для туристов в лучшую сторону — это стоимость проживания. Большинство гостиниц серьезно снизили цены по сравнению с 2019 г., напомнил директор ассоциации "Лига туроператоров Санкт-Петербурга" Кирилл Соколов.

"Путешествие в Питер никогда не было таких недорогим", — заметил он.

Напомним, в Санкт-Петербурге отменили налоги для туроператоров, а отельеров освободили от уплаты налога на имущество и земельного налога. Благодаря этому размещение во многих отелях подешевело в разы.

"Питер отменил налоги для туроператоров, это единственный регион, который при повышенном спросе на внутренний продукт просел на 40%. За последние 25 лет невозможно было приехать в Питер, остановиться в четырехзвездочном отеле по цене 2000 руб. на двоих! Такие беспрецедентно низкие цены не могут не привести к росту спроса", — отмечала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции о трендах турсезона-2021.

Финансовое положение отелей сейчас незавидно, и возросший турпоток в майские праздники не сильно ему помог, рассказал вице-президент Российской гостиничной ассоциации, директор филиала по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Мусакин.

"Общая выручка отелей пока ниже, [чем в 2019 г.] Рентабельность гостиниц пока очень низкая, они долго будут выкарабкиваться. Отели выживают за счет того, что часть платежей они просто не проводят", — отметил Мусакин.

Власти Санкт-Петербурга ожидают, что в этом году численность туристов достигнет 5 млн человек. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Максим Соколов, пишет ТАСС.

В 2019 г. город принял 10,4 млн гостей, из них 5,5 млн - российские путешественники.

Эксперты оптимизма Максима Соколова не разделяют. "Чтобы сделать 5 млн, мы должны уже сейчас иметь хотя бы 1 млн туристов, но на сегодняшний день их нет", — высказался Алексей Мусакин.

Кирилл Соколов добавил, что сейчас спрос соответствует показателям августа прошлого года. По его словам, сегодня 40% гостей Санкт-Петербурга — это москвичи, приезжающие на выходные.

Привлекавшие иностранных туристов музеи и культурные достопримечательности не всегда интересны для россиян, считает Алексей Мусакин. Санкт-Петербургу нужно развивать курорты и рекреационные районы для внутренних туристов.