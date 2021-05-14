"Ваня дошутился": Жириновский поехал "закрывать" передачу Урганта

Владимир Жириновский сначала раскритиковал телеведущего Ивана Урганта, а потом согласился принять участие в его шоу на Первом канале.

Этому предшествовала шутка Урганта по поводу старожилов Госдумы – Жириновского и Зюганова. Она не понравилась лидеру ЛДПР, он призвал закрыть программу "Вечерний Ургант", отправить шоумена "работать по профессии", а также заметил, что "юмор у Вани слабенький".

На это Ургант поспешил ответить. "Юмор слабенький… Он [Жириновский] имеет право так говорить, потому что много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости. Кстати, он там один, в этом комитете", - продолжил телеведущий шутить. А потом сообщил: "Владимир Вольфович согласился стать нашим гостем. Он придет и проведет здесь торжественное закрытие нашей передачи".

И вот сегодня Жириновский опубликовал в своем Telegram-канале фото своего пустого кабинета с подписью "Ваня дошутился... Уехал закрывать...".