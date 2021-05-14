В вузе, где учился Галявиев, решили наблюдать за "тихими" студентами

В Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ), в колледже которого учился Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, будут наблюдать за неприметными студентами. Об этом сообщила ректор вуза Нэлла Прусс.

"Сейчас мы на таких будем обращать внимание – на вот этих тихушников, - цитирует ее "Интерфакс". - Потому что мне психиатры сказали: это очень реальная вещь, что он тихий-тихий, а потом в нем вот это все выплескивается в преступление".

Также ректор вуза сообщила, что Галявиев предлагал сокурснику вступить в секту.

При этом она отметила, что учившийся на программиста юноша постоянно сидел за компьютером, но хорошо учился, участвовал в жизни колледжа, был волонтером, но с января 2021 года внезапно перестал ходить на занятия.

Ранее в Следственном комитете подтвердили, что у подозреваемого может быть психическое заболевание. Следователи разбираются с тем, как Галявиев приобрел оружие и как получил документы на разрешение на него.