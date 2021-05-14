Проект VTimes*, признанный в России СМИ-иноагентом, сообщил, что он - не СМИ

Издание VTimes, *которое сегодня было внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов, не является СМИ. Также СМИ не является фонд-аминистратор сайта VTimes.io (речь о фонде Stichting 2 Oktober, зарегистрированном в Нидерландах). В сообщении на сайте издания говорится, что фонд и сам сайт не зарегистрированы как СМИ ни в одной из юрисдикций. VTimes направили запрос в Минюст.

Проект был летом прошлого года журналистами "Ведомостей", уволившимися в знак протеста против назначения нового руководства и смены собственников газеты. Основатель "Ведомостей" Дерк Сауэр выступил советником нового проекта, но не инвестором или менеджером.

Напомним, в июне 2020 года все заместители главного редактора газеты "Ведомости" – Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский – ушли из издания в знак протеста против решения владельцев издания сделать главным редактором Андрея Шмарова. Все эти замы работали в издании порядка 15 лет. Также уволилась и и.о. шеф-редактора сайта Александра Чунова.

Ранее Минюст внес в список СМИ-иноагентов издание "Медуза" – оно работает и зарегистрировано в Латвии.