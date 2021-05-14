В Челябинской области назначили нового руководителя Центра развития цифровых технологий
Руководителем Центра развития цифровых технологий, подведомственном минцифре Челябинской области, Евгений Рублев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.
Ранее он работал в центре руководителем проекта по внедрению цифровых продуктов федеральных ИТ-компаний.
Должность стала вакантна после ухода Дмитрия Козленкова. Он назначен директором челябинского ИТ-парка, являющегося региональным оператором Фонда "Сколково".