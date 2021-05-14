В Челябинской области назначили нового руководителя Центра развития цифровых технологий

Должность стала вакантна после ухода Дмитрия Козленкова. Он назначен директором челябинского ИТ-парка, являющегося региональным оператором Фонда "Сколково".

Ранее он работал в центре руководителем проекта по внедрению цифровых продуктов федеральных ИТ-компаний.





