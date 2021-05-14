В Тюменской области школьник отправил ложное сообщение о готовящемся теракте

В Тюмени в отношении 17-летнего школьника возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Вечером 11 мая, подросток отправил видео со стрельбой и информацией о готовящемся террористическом акте двум другим ученикам. Сделал он это из хулиганских побуждений. Правоохранители отреагировали на сообщение, личность автора видео установлена, информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась.

В доме юноши проведен обыск, изъята компьютерная техника, мобильные средства связи, с помощью которых он выходил в социальные сети.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 11 мая в Казани утром 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. Их тела опознаны, похороны состоялись сегодня. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.