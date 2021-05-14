14 Мая 2021
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Рост заражения коронавирусом в Москве связан с майскими праздниками, - инфекционист

Рост заражения коронавирусом в Москве связан, в первую очередь, с майскими праздниками. Об этом РИА Новости сообщил бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев.

По его словам, в эти дни "люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте". Малышев добавил, что специалисты ожидали такой подъем.

Но, чтобы говорить о тенденции, нужно посмотреть на динамику в ближайшие дни, пояснил он.

Ранее сообщалось, что в России суточный прирост заболевших коронавирусом составил 9462. Резкий рост, по данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, произошел за счет Москвы – здесь зафиксировано 3818 случаев COVID-19, по сравнению со вчерашним днем это рост на 37%.

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Рост заражения коронавирусом в Москве связан с майскими праздниками, - инфекционист

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Теги: коронавирус, москва, майские праздники



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