Рост заражения коронавирусом в Москве связан с майскими праздниками, - инфекционист

Рост заражения коронавирусом в Москве связан, в первую очередь, с майскими праздниками. Об этом РИА Новости сообщил бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев.

По его словам, в эти дни "люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте". Малышев добавил, что специалисты ожидали такой подъем.

Но, чтобы говорить о тенденции, нужно посмотреть на динамику в ближайшие дни, пояснил он.

Ранее сообщалось, что в России суточный прирост заболевших коронавирусом составил 9462. Резкий рост, по данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, произошел за счет Москвы – здесь зафиксировано 3818 случаев COVID-19, по сравнению со вчерашним днем это рост на 37%.