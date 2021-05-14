Путин: "Украину превращают в какую-то анти-Россию"

Владимир Путин сегодня на совещании с членами Совета безопасности России прокомментировал ситуацию на Украине и, в частности, дело депутата Верховной Рады Виктора Медведчука.

"Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", - возмутился Путин.

Он заявил, что на Украине сейчас происходит "совершенно очевидная зачистка политического поля". "Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода. По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой. То есть решения явно политические и избирательные, направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией", - сказал глава государства.

Путин заявил, что этот вопрос будет находиться "в поле нашего внимания", на него "будут реагировать".

"Я говорил о том, что представителям оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере, а представители власти работают, и работают, кстати говоря, достаточно активно на протяжении многих лет. Да и товарооборот у нас за год составил $9,9 млрд. Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?" – спросил президент.

Суд в Киеве поместил до 9 июля лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука под домашний арест. Его подозревают в государственной измене.