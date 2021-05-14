14 Мая 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
комарова наталья владимировна губернатор ханты-мансийского автономного округа-югры (2004) | Фото: Накануне.ru

Губернатор Югры в 2020-ом заработала вдвое больше, чем в 2018-ом

Губернатор Югры Наталья Комарова отчиталась о доходах в "коронавирусном" 2020-ом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Декларация опубликована на официальном портале окружных властей. В 2020-ом Комарова заработала 6 млн руб. (в том числе пенсия – 385,2 тыс. руб.). Она владеет квартирой (186,2 "квадрата") и машино-местом (12,7 кв. м). В пользовании Комаровой – жилой дом (459,3 кв. м). Машин и иного транспорта у губернатора нет.

Напомним, в 2019 г. Комарова задекларировала доход в 5,5 млн руб., в 2018-ом – в 3,1 млн руб.

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Губернатор Югры в 2020-ом заработала вдвое больше, чем в 2018-ом

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Теги: Наталья Комарова, доход, декларация



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