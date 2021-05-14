Екатеринбургского общественника обвинили в экстремизме из-за парка УрГУПС

Екатеринбургского общественника Владислава Постникова обвинили в экстремизме.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, на него написали анонимный донос в полицию. Постников не исключает, что это делается для того, чтобы отсечь его от выборов.

"Постников Владислав Владимирович <…> осуществляет регулярные призывы граждан к захвату земельного участка <…> обклеивает полиграфически выполненными плакатами <…> в которых имеются публичные призывы к воспрепятствованию законной деятельности УрГУПС, что может являться проявлением экстремистской деятельности", - говорится в заявлении, поданном в МВД.

Напомним, в апреле этого года стало известно, что нашумевшая стройка бассейна Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) будет перенесена. Инфраструктуру для пловцов разместят в хозяйственном дворе вуза вместо парка.

Соглашение об этом было достигнуто на встрече ректора Александра Галкина и вице-губернатора Сергея Бидонько с представителями общественности. Как отмечал Владислав Постников, новое место полностью устраивает активистов.