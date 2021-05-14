14 Мая 2021
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Общество Свердловская область
Природные пожары в Воронежской области. (2020) | Фото: Типичный Воронеж / Аня Беляева

На Среднем Урале ожидается ветер до 20 метров в секунду

По прогнозам синоптиков, на территории Свердловской области 15 мая ожидается сильный ветер до 15-20 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС, предупреждая о запрете жечь траву во избежание пожара.

Завтра ожидается плюсовая температура в районе 28-33 градусов, а также кратковременные дожди и первые грозы. 18-20 мая температурна снизится до +18-23 градусов, а на севере области столбик термометра и вовсе опустится до +13. Синоптики также обещают кратковременные дожди.

На Среднем Урале введен противопожарный режим, использование открытого огня запрещено, а посещение лесов ограничено.

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На Среднем Урале ожидается ветер до 20 метров в секунду

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Теги: пожар, ветер, МЧС



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