В Перми озвучена программа Дягилевского фестиваля

Дягилевский фестиваль, который состоится 10-20 июня под кураторством Теодора Курентзиса, откроет симфония Леонида Десятникова "Зима священная 1949 г." в интерпретации худрука фестиваля. В день закрытия фестиваля оркестр "MusicAeterna" исполнит "Масонскую траурную музыку" и две последние симфонии Моцарта, № 40 и № 41 ("Юпитер"), сообщили Накануне.RU в пермском театре оперы и балета.

Фестиваль возвращается в традиционном формате и вновь представит последние достижения современного европейского театра и актуальные музыкальные тенденции. Откроется он 10 июня масштабным вокально-симфоническим полотном "Зима священная 1949 года" Леонида Десятникова в интерпретации Теодора Курентзиса. Результат работы с одной из наиболее значимых партитур конца ХХ века представят оркестр и хор "MusicAeterna" под управлением худрука фестиваля.

Дягилевский фестиваль представит несколько перформативных проектов. Одни из главных героев новой волны европейского театра, экспериментаторы и создатели авторского пластического языка — бельгийская театральная компания "Peeping Tom" с диптихом "Пропавшая дверь. Потерянная комната" (18 и 19 июня), созданным на стыке физического, музыкального и драматического театров.

Вновь на форуме выступят пианисты Антон Батагов с электроакустическим проектом "Оптический обман" (13 июня) и Вадим Холоденко с сольной программой авангардной музыки (13 июня). Впервые на фестиваль приедет один из ведущих исполнителей современной фортепианной музыки Йоонас Ахонен с изысканной программой из редко исполняемых сочинений от "Вариаций" Бетховена до воплощенных в музыке приключений человека-паука (11 июня). В один из вечеров все три пианиста встретятся на концерте-медитации в формате piano-gala (12 июня).



Хедлайнер фестиваля, "MusicAeterna", представит две программы, ставшие результатом длительного поиска и эксперимента в творческой лаборатории коллектива в Петербургском Доме Радио. Программа концерта-мистерии (15 июня) составлена из редко исполняемых сочинений барочных композиторов, авангардистов XX века и современных авторов: Бернарда Ланга, Андреаса Мустукиса, Генриха Бибера, Генри Пёрселла, Тору Такэмицу, Франческо Филидеи и Дэвида Лэнга. На концерте, посвящённом поэту-авангардисту Паулю Целану (13 июня), музыканты исполнят камерные сочинения современных композиторов, созданные на стихи поэта.

В исполнении двух хоров "MusicAeterna" и "MusicAeterna byzantina" под управлением Теодора Курентзиса и Антониоса Кутруписа прозвучат византийские песнопения, русская и европейская духовная музыка, неожиданно вписанная в индустриальное пространство завода Шпагина (12 июня).

В день закрытия фестиваля (20 июня) оркестр musicAeterna исполнит "Масонскую траурную музыку" и две последние симфонии Моцарта, № 40 и № 41 ("Юпитер"), с успехом прозвучавшие этой весной в России и Испании в рамках первого постпандемического тура. Следуя принципам исторически информированного исполнительства, musicAeterna сыграет их на жильных струнах и старинных духовых. В августе этот концерт станет частью программы Зальцбургского фестиваля. Завершится фестиваль традиционной "Diaghilev Festival Party".

Основной площадкой Фестивального клуба, объединяющего гостей, участников фестиваля и жителей города, станет в этом году арт-пространство на территории завода Шпагина. С 10 по 20 июня запланировано около 100 событий: трансляции и обсуждения событий основной программы, перформансы и творческие встречи, ретроспективы и презентации книг. Будут организованы специальные события для детей и семей.



В Пермской художественной галерее в дни фестиваля откроется выставка "Столпы русского авангарда" —совместный проект фестиваля, галереи ГроссАрт и Пермской художественной галереи. На выставке можно будет увидеть коллекцию ироничных, псевдолубочных фигурок известных авангардистов Николая Ватагина, остроумный комикс Георгия Литичевского, который средствами монохромной графики рассказывает историю русского авангарда, и вполне серьезные работы мастера кинетического искусства Вячеслава Колейчука.