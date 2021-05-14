Руководство тюменских баз отдыха боятся разорения из-за запретов посещать леса

В Тюменской области владельцы турбаз, расположенных в лесах, опасаются разорения из-за запрета для тюменцев на посещение баз отдыха, сообщает РБК со ссылкой на владельца одного из баз, пожелавшего остаться неизвестным.

"Мы тратим большие деньги на то, чтобы подготовиться к летнему сезону: убираем территорию, обрабатываем ее от комаров и клещей, обновляем мангалы, домики, беседки, нанимаем персонал на летний период, готовим места для отдыха. То есть вкладываем с надеждой окупить эти расходы и получить прибыль. И введенный запрет – это как толчок к разорению. На улице +30 градусов, а мы не можем принимать посетителей", - приводит издание его слова.

Представитель базы отдыха "Яхт-клуб "Рубин" заявил, что считает запрет посещений – серьезным испытанием для бизнеса: сотрудники получают заработную плату, а клиентов нет.



Руководство базы утверждает, что у них есть все, чтобы обеспечить безопасность посетителей: минерализованная полоса, пожарный водовоз, пожарный водоем на территории, пожарная бригада и инвентарь.

Напомним, в настоящее время на территории тюменских лесов действует 28 пожаров на общей площади 53 тыс. 383 га. Из-за введенного режима ЧС, жителям Тюменской области запретили посещение баз отдыха в местных лесах.

В области сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. Так, за последние сутки было зарегистрировано 15 природных пожаров на общей площади 987,5 га, ликвидировано шесть на площади 166,8 га.