СМИ: Минпросвещения доработает постановление о просветительской деятельности

Минпросвещения России планирует доработать проект постановления правительства, регулирующий просветительскую деятельность. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на пост в Instagram главы отдела координации сферы организации допобразования детей Минпросвещения России Елены Серебровой (на момент публикации этот пост был недоступен).

"Проект вызвал много отзывов, предложений и замечаний, в связи с чем принято решение о его существенной доработке", - написала чиновница. Она сообщила, что в ведомстве "по возможности" учтут все поступившие предложения.

О возможности внесения изменений в это постановление (всего, кстати, у поправок в закон "Об образовании" будет два подзаконных акта) еще в конце апреля на обсуждении в Общественной палате России сообщил замминистра просвещения Андрей Корнеев.

Поправки, которые принял российский парламент, предполагают, что всем, кто хочет вести просветительскую деятельность на площадке образовательной организации, нужно заключить с ней договор. При этом подзаконный акт составлен некорректно, и у представителей общественности возникает к нему множество вопросов. Например, должны ли заключать какие-то договоры воскресные школы, блогеры-кулинары и вообще все, кто ведет просветительскую деятельность за рамками школ (а это большая часть случаев просвещения).