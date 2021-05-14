14 Мая 2021
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Образование В России
Студенты (2021) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Минпросвещения доработает постановление о просветительской деятельности

Минпросвещения России планирует доработать проект постановления правительства, регулирующий просветительскую деятельность. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на пост в Instagram главы отдела координации сферы организации допобразования детей Минпросвещения России Елены Серебровой (на момент публикации этот пост был недоступен).

"Проект вызвал много отзывов, предложений и замечаний, в связи с чем принято решение о его существенной доработке", - написала чиновница. Она сообщила, что в ведомстве "по возможности" учтут все поступившие предложения.

О возможности внесения изменений в это постановление (всего, кстати, у поправок в закон "Об образовании" будет два подзаконных акта) еще в конце апреля на обсуждении в Общественной палате России сообщил замминистра просвещения Андрей Корнеев.

Поправки, которые принял российский парламент, предполагают, что всем, кто хочет вести просветительскую деятельность на площадке образовательной организации, нужно заключить с ней договор. При этом подзаконный акт составлен некорректно, и у представителей общественности возникает к нему множество вопросов. Например, должны ли заключать какие-то договоры воскресные школы, блогеры-кулинары и вообще все, кто ведет просветительскую деятельность за рамками школ (а это большая часть случаев просвещения).

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СМИ: Минпросвещения доработает постановление о просветительской деятельности

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Теги: просветительская деятельность, постановление правительства, общественная палата



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