14 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожар на улице Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Названы первые версии крупного пожара на Шейнкмана в Екатеринбурге

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в жилом доме на улице Шейнкмана в Екатеринбурге. Озвучены первые версии случившегося.

Напомним, возгорание произошло сегодня днем. По данным МЧС, горит крыша дома.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в настоящее время огонь распространился в одну из квартир на верхнем этаже здания. Произведена эвакуация жителей дома, погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, возгорание произошло на чердаке.

"Рассматривается и другая версия - что пожар возник в квартире, которая в настоящее время горит. Точная причина и очаг возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы", - рассказали в надзорном ведомстве.

Пожар на улице Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

На место происшествия выехал и.о. прокурора Верх-Исетского района Руслан Перов. Также прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в 15 часов 24 минуты огнеборцы локализовали пожар на Шейнкмана. Его площадь составила 500 кв.м, сейчас принимаются все меры для ликвидации открытого горения.

Пожар на улице Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

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Названы первые версии крупного пожара на Шейнкмана в Екатеринбурге

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Теги: Шейнкмана, пожар, версии, Екатеринбург



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