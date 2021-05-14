14 Мая 2021
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Общество Свердловская область
Пикет обманутых пайщиков КПК &quot;Первый Уральский&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

Обманутые пайщики КПК "Первый Уральский" обратились за помощью к ОНФ

Пенсионеры, ставшие жертвами банкротства печально известного КПК "Первый Уральский", устали обивать пороги правоохранительных органов и обратились за помощью к общественности. Как передает корреспондент Накануне.RU, обманутые пайщики обратились в Общероссийский народный фронт, где также рассказали о своей ситуации. По словам пайщиков, им пообещали донести их жалобы напрямую главе Среднего Урала Евгению Куйвашеву. Жители области надеются, что губернатор поможет повлиять на региональные отделения МВД и прокуратуры, тем самым увеличив темп работы над уголовным делом.

Финалом встречи стали одиночные пикеты, которые устроили пайщики у стен прокуратуры, приемной депутата Госдумы и ЗакСО Андрея Альшевских и ГСУ МВД. Соблюдая законодательство, каждый из пенсионеров был в маске и пикетировал самостоятельно, в то время пока остальные направлялись на другие точки.

Пикет обманутых пайщиков КПК "Первый Уральский"(2021)|Фото: Накануне.RUПикет обманутых пайщиков КПК "Первый Уральский"(2021)|Фото: Накануне.RUПикет обманутых пайщиков КПК "Первый Уральский"(2021)|Фото: Накануне.RU

На плакатах призывы к надзорным органам помочь восстановить справедливость, наказать виновных и вернуть деньги обманутым свердловчанам.

Пикет обманутых пайщиков КПК "Первый Уральский"(2021)|Фото: Накануне.RUПикет обманутых пайщиков КПК "Первый Уральский"(2021)|Фото: Накануне.RU

"Проблему нужно поднимать, чтобы о нас не забывали, ведь уже прошло больше двух нет, а мы ходим впустую. Это именно социально-острая проблема. Мы просим все-таки усилить меру пресечения Бикбулатову, поскольку человек находится на свободе, обладает огромными денежными средствами и, как мы считаем, воздействует на суды и уголовное расследование", - заявила Кузьмина.

Напомним, что прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга возбудила административное производство в отношении Валерия Бикбулатова, которого свердловские пайщики обвиняют в банкротстве кооперативов и краже у них около 1,5 млрд руб. Административное производство по делу КПК "Первый Уральский" (Екатеринбург) должны были возбудить еще год назад, однако, по версии обманутых членов кооперативов, со стороны прокуратуры и следственного управления царит бездействие и лоббирование интересов самого Бикбулатова.

Обманутые пайщики потребительского кооператива "Первый Уральский" вышли в суд для истребования у ГУ МВД по Свердловской области документов из уголовного дела, касающихся дебиторской задолженности. Расследование длится уже полтора года, что в данной ситуации критично, поскольку по истечении трех лет истекут и сроки исковой давности, и невозможно будет истребовать денежные средства по договорам займа даже в судебном порядке. Также имеется опасение, что банкротное дело будет прекращено в связи с отсутствием денежных средств на счетах кооператива, достаточных для проведения процедуры банкротства

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Обманутые пайщики КПК "Первый Уральский" обратились за помощью к ОНФ

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Теги: КПК, обманутые пайщики, пикет, Ройзман, обращение, народный фронт



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