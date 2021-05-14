14 Мая 2021
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башня РМК (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге в рамках акции "Ночь музеев" откроется экспозиция о штаб-квартире РМК

Первая экспозиция, рассказывающая об уникальной штаб-квартире Русской медной компании, откроется в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (Горького, 4а).

Как сообщили в пресс-службе РМК, 15 мая все посетители смогут познакомиться с интересными фактами проектирования и строительства здания, узнать о новых технических и конструктивных решениях, проектных разработках, а также о фотографии экстерьеров и интерьеров здания. Гости музея увидят стандартное рабочее место сотрудников компании и присядут за столы, разработанные британским бюро специально для штаб-квартиры РМК.

Главным экспонатом станет макет нового строения – полноценная модель штаб-квартиры, также выполненная архитектурным бюро Foster + Partners в масштабе 1:200. Макет изготовлен из пластика с использованием медных пластин и прозрачного оргстекла с внутренней и внешней диодной подсветкой, установлен на постамент, отделанный декоративными глянцевыми панелями, поддерживающими общий визуальный образ объекта.

Напомним, что штаб-квартира введена в эксплуатацию в 2020-м году. Это единственное здание в России, построенное по проекту всемирно известного архитектурного бюро Foster + Partners. Дизайн фасада штаб-квартиры РМК вдохновлен цветом и структурой кристаллической решетки меди. Многогранная форма конструкций позволяет эффективно использовать дневной свет в любое время года.

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В Екатеринбурге в рамках акции "Ночь музеев" откроется экспозиция о штаб-квартире РМК

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Теги: Ночь музеев, штаб-квартира РМК



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