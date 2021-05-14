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Политика В России Украина
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков: Россия не будет вмешиваться в ситуацию с Медведчуком

В Кремле следят за развитием событий на Украине вокруг лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, но не собираются вмешиваться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, суд отправил Медведчука на два месяца под домашний арест, хотя обвинение просило заключения под стражу.

Как сообщалось, Медведчука подозревают по трем делам: регистрации в российском Крыму газового участка "Глубокий" на фирму, будто бы с ним связанную; передаче секретной информации депутату Рады Тарасу Козаку о дислокации украинских боевиков; созданию организации "Проминь", помогающей украинцам учиться и работать в России. Последнее якобы является "созданием инфраструктуры влияния в пользу РФ за счет трудовых мигрантов".

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Песков: Россия не будет вмешиваться в ситуацию с Медведчуком

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Теги: дмитрий песков, виктор медведчук



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