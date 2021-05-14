"Автомобилист" заполучил права на чешского голкипера "Бостона"

Хоккейные клубы "Автомобилист" и "Сочи" совершили обмен правами на игроков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, "Автомобилист" передал "Сочи" права на нападающего Кирилла Пилипенко. Взамен клуб получил права в юрисдикции Континентальной хоккейной лиги на 23-летнего габаритного чешского голкипера Даниэла Владаржа, выступающего в США в системе клуба НХЛ "Бостон Брюинз".

Владарж считается одним из самых талантливых молодых вратарей Чехии. Сейчас он находится в расположении "Бостона" и готовится вместе с командой к серии первого раунда Кубка Стэнли против "Вашингтон Кэпиталз".

Действующий контракт чеха с "Бостоном" рассчитан до 2023 года. Права на голкипера в КХЛ закрепляются за "Автомобилистом" до 30 апреля 2026 года.

Напомним, недавно "Автомобилист" сохранил в составе своего воспитанника Александра Щемерова, повторив предложение новосибирской "Сибири".