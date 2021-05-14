Южнокорейский суд разрешил издание мемуаров Ким Ир Сена

В Южной Корее суд отклонил иск о запрете издания мемуаров Ким Ир Сена. Воспоминания первого лидера КНДР в апреле издал предприниматель Ким Сын Гюн, компания которого ранее занималась торговлей с Северной Кореей. Книга "В водовороте века" представляет Ким Ир сена героем-партизаном, который сопротивляется японским захватчикам, однако в Южной Корее она понравилась не всем. Составители иска сочли, что в мемуарах содержатся "высказывания, приносящие пользу врагу", и книга "противоречит основам демократии", на основании чего и потребовали запретить ее издание.

По данным южнокорейской прессы, "В водовороте века" впервые опубликовали в 1992 г., к 80-ти летию Ким Ир Сена, и с тех пор книга неоднократно использовалась "в качестве пропагандистского инструмента для оправдания и прославления диктатуры режима Кима, включая диктатуру нынешнего лидера Ким Чен Ына, внука основателя [КНДР]".

Хранение подобной литературы — небезопасное дело в Южной Корее. Издание The Korea Herald напоминает, что 2011 г. состоялся суд над человеком по фамилии Юн, без разрешения правительства побывавшим в КНДР. Копию мемуаров Ким Ир Сена сочли "предметом, приносящим пользу врагу" и в итоге Юна лишили сроком свободы на один год.

В 2016 г. профессор Ульсанского университета был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно после того, как задал своим студентам задание написать рефераты по воспоминаниям северокорейского вождя. Суд счёл это нарушением закона о национальной безопасности.

Однако и полного запрета на издание и хранение книги "В водовороте века" в Южной Корее нет. Эксперт РИСИ Роман Лобов отмечает, что это издание продавалось прямо в центральном магазине Кёбо мунго, а сочинения вождей, изданные в КНДР, спокойно лежат в южнокорейских библиотеках. Формально распространение пропагандистской литературы является подсудным делом, но с воспоминаниями всё несколько сложнее.

"Как квалифицировать мемуары Ким Ир Сена? Как историческую литературу, художественную литературу, или все-таки как подрывную пропаганду? На этом этапе, видимо, решили не обострять. Новости о том, что в Республике Корея запретили "В водовороте века", будут неправильно восприняты в Пхеньяне, опять же - так как закон об охране государства применяется точечно и его применение зависит от текущей политической конъюнктуры. В период нахождения консерваторов у власти количество вынесенных приговоров резко увеличивается, либералы же даже время от времени поднимают вопрос о ликвидации закона в нынешнем виде", - рассказал эксперт Накануне.RU.