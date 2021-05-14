14 Мая 2021
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&quot;Лексус&quot; экс-губернатора Липецкой области Николая Королева. (2021) | Фото: t.me/r_chp / Telegram-канал RU_CHP

Турчак: "Членство в "ЕР" сенатора Олега Королева приостановлено"

Членство в "Единой России" сенатора, экс-губернатора Липецкой области Олега Королева приостановлено, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, член Совета Федерации сам попросил о приостановке до конца разбирательства в инциденте с неадекватным вождением автомобиля.

Напомним, ранее в сети и СМИ появились кадры, на которых внедорожник Королева неадекватно едет по Липецку: нарушает ПДД, выезжает на встречную полосу, сбивает дорожные знаки. При этом у машины спущены колеса.

Сам Королев заявил, что у него стало плохо с сердцем, поэтому он практически не видел, куда ехал, а потом попросил полицию помочь ему добраться домой. Но в СМИ и Telegram-каналах есть и другая информация: якобы, Королев мог быть пьян, от медосвидетельствования отказался. На такую версию указывает и манера езды: автомобиль не останавливается при первой возможности, а продолжает движение.

"Оно [разбирательство] должно быть максимально беспристрастным и прозрачным, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле. В случае, если версия Олега Петровича подтвердится, и он докажет свою невиновность, "Единая Россия" будет готова восстановить его членство в партии", - заявил Турчак.

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Турчак: "Членство в "ЕР" сенатора Олега Королева приостановлено"

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Теги: андрей турчак, единая россия, олег королев



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