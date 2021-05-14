"Эрмитаж-Урал" откроет свои двери екатеринбуржцам в "Ночь музеев"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан и гостей уральской столицы посетить "Ночь музеев", которая впервые пройдет на площадке культурного центра "Эрмитаж-Урал". Об этом градоначальник написал в своем Instagram.

"Завтра в Екатеринбурге уже в 15-й раз пройдет так полюбившаяся горожанам и гостям уральской столицы "Ночь музеев". Впервые свои двери откроет площадка "Эрмитаж-Урал". У всех желающих появится уникальная возможность посетить это пространство еще до его официального открытия. Погода завтра будет прекрасная. Приглашаю вас пройти по любимым музеям и открыть для себя новые", - написал Орлов.

Помимо "Эрмитажа", для гостей мероприятия будет работать 50 площадок по всему Екатеринбургу. Всего в юбилейную ночь свои двери откроют 150 выставочных пространства города.

Напомним, что культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге официально откроет свои двери 1 июля. Открытие власти Екатеринбурга хотят приурочить ко дню эвакуации экспонатов музея в Свердловск в 1941 г. На сегодняшний день все договоренности с Центром по первой экспозиции уже оговорены.

Изначальной датой открытия "Эрмитажа-Урал" был ноябрь прошлого года, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Недавно директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин сообщал, что центр откроется не раньше лета одновременно с фондохранилищем. Это будет первое на Урале фондохранилище объектов искусства, которое предоставляет возможность для реставрации буквально в местах хранения экспонатов. Реставрационно-хранительский корпус Культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" располагается по ул. Вайнера, 16 рядом с самим музеем на Вайнера, 11.