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Набережная в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Появление гимна Перми отложено на неопределенный срок

Появление гимна Перми отложено на неопределенный срок из-за кадровых изменений в администрации города. Как сообщает портал "В курсе.ру", из-за кадровых изменений произошли и изменения в составе оргкомитета и конкурсной комиссии по разработке гимна.

Дата утверждения нового состава оргкомитета пока неизвестна.

Как сообщало Накануне.RU, по планам, гимн должен был появиться ко дню города в 2020 г. Еще до того, как выбрали исполнителя, появилась информация о том, что певица Ольга Бузова готова исполнить его за 5 млн руб. Не все пермяки согласились с этим и создали петицию против исполнения гимна Бузовой. Сообщалось также, что авторы лучших текста и музыки получат по 300 тыс. руб.

Поправки о гимне Перми в устав города внесли депутаты гордумы в 2018 году. Инициатива городских властей возникла сразу после того, как на краевом уровне по предложению губернатора Пермского края Максима Решетникова был утвержден региональный гимн. Оргкомитет по созданию гимна Перми возглавил тогдашний председатель гордумы Юрий Уткин. В октябре 2020 года депутаты Пермской думы сместили его с должности спикера.

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Появление гимна Перми отложено на неопределенный срок

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Теги: гимн перми, конкурс, оргкомитет



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