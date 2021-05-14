СМИ: Галявиев несколько лет назад был признан здоровым в психическом плане

Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом расстреле в казанской гимназии, несколько лет назад был признан здоровым в психическом плане.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Татарстана, он прошел медицинскую комиссию при постановке на воинский учет. Врачами никаких отклонений в его поведении выявлено не было.

Ранее в Следственном комитете подтвердили, что у подозреваемого может быть психическое заболевание. Следователи разбираются с тем, как Галявиев приобрел оружие и как получил документы на разрешение на него.

Сам Галявиев заявил на суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.