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Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон. (2021) | Фото: instagram.com/anton_furgal

Сын Фургала пойдет на выборы в Госдуму самовыдвиженцем

Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон объявил о желании баллотироваться в Госдуму самовыдвиженцем.
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"Добрый день, друзья! Во время моих разговоров с отцом он не раз говорил, чтобы я баллотировался в Думу. Я согласился с его желанием, и пойду на выборы самовыдвиженцем по одномандатному 70 округу Хабаровского Края. По этому округу, Фургал Сергей Иванович честным голосованием был не раз избран депутатом Государственной Думы. Мой отец дал клятву защищать права и свободу жителей Хабаровского края. Я Антон Фургал, буду следовать заветам моего отца. Я не по наслышке сейчас понимаю, что такое справедливость, свобода, долг и совесть. Я иду как сын за своего отца и горжусь этим. Я прошу всех, кто будет голосовать за меня, писать мне наказ избирателя. И я представлю свою программу, которая будет вам созвучна. Вместе мы сможем изменить жизнь края в лучше", - написал Антон Фургал на своей странице в Instagram (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Сейчас Госдуму от 70-го одномандатного округа (Комсомольск-на-Амуре) представляет ЛДПР-овец Антон Пиляев. Он выиграл довыборы в 2019 году (место стало вакантным после избрания Фургала губернатором). Тогда конкуренцию Пиляеву составили создатель движения "За новый социализм" Николай Платошкин (тогда он представлял КПРФ) и певица Вика Цыганова ("Единая Россия").

Напомним, ранее Антон Фургал вышел из ЛДПР, обвинив региональное отделение в предательстве его отца. Сам Сергей Фургал, который находится в СИЗО с обвинением в организации убийства, из партии не выходил. Фургал-младший также говорил, что ему поступает много предложений от разных политических сил на счет выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы.

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Сын Фургала пойдет на выборы в Госдуму самовыдвиженцем

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Теги: антон фургал, выборы в госдуму, самовыдвиженец, лдпр



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