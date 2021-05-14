И.о. прокурора Челябинской области отчитался о доходах за 2020 год

Исполняющий обязанности прокурора Челябинской области Павел Вепрев задекларировал за 2020 год доход в размере около 3,3 млн рублей. Декларация о доходах и имуществе опубликована на сайте областной прокуратуры, передает корреспондент Накануне.RU.

В прошлом году его доход был выше – 4,3 млн рублей. Собственности у Вепрева нет, его супруга владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 200 2014 года.

Первый заместитель прокурора Челябинской области Игорь Трошкин отчитался о доходе за прошлый год в сумме почти 3,4 млн руб. В собственности у него земельный участок, жилой дом, баня и квартира (долевая). Заместитель прокурора региона Вячеслав Тиунов задекларировал доход в размере около 4,4 млн руб. У него есть автомобиль "БМВ Х5" 2016 года.